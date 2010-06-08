Хоккей. «Будивельник» набрал семерых игроков из КХЛ

На этих выходных в штаб-квартире КХЛ в Москве состоялся Драфт-2010. Среди семерых молодых хоккеистов, зарезервированных «Будивельником» оказался один украинец Денис Петрухно, сообщает официальный сайт ХК «Будивельник». 24 участника КХЛ распределяли между собой права на 772 молодых игрока, рожденных с 1989 по 1993 годы. Каждый клуб выбирал семь раз. На правах новичков Лиги «Югра» и «Будивельник» должны были голосовать последними в каждом из семи раундов. В первом раунде «Будивельник» так и не заполучил себе игрока. Генеральный менеджер клуба, который представлял киевлян на драфте, Олег Куприянов, взяв слово, заявил: «Мы меняем свое право выбора в первом раунде, на право выбора Атланта в третьем раунде». В первый раз киевляне выбирали в итоге 48-ми. Олег Куприянов задрафтовал для клуба четверых чехов, финна, шведа и украинца. По позициям: вратарь (Петр Мразек, Чехия), два защитника (Денис Петрухно, Украина и Богумил Янк, Чехия), левый нападающий (Эеро Эло, Финляндия) и три центрфорварда (два чеха - Томаш Филиппи и Томаш Долежал и Юхан Сундстрем, Швеция). Задрафтованым украинцем оказался Денис Петрухно. Этот защитник - воспитанник школы Сокола. Перебрался в Северную Америку в 15-летнем возрасте. Сейчас выступает за Спрингфилд Джуниор Блюз из студенческой лиги NAHL. Играл за сборную Украины U-20 и вызывался в национальную сборную на сборы перед чемпионатом мира. Стоит отметить, что игроки, выбранные на драфте, не становятся новичками клубов автоматически. Они имеют право попробовать свои силы в других чемпионатах, но когда решат перебираться в КХЛ, то правами на них будут располагать задрафтовавшие их клубы.