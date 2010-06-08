Бразильцы признали, что не готовы к чемпионату мира

Лучшие футбольные сборные планеты проводят последние контрольные матчи в преддверии стартующего в пятницу на зеленых полях ЮАР чемпионата мира. Пентакампеоны из Бразилии провели товарищескую встречу в Дар-эс-Саламе со сборной Танзании и победили со счетом 5:1. Дублями отметились Робинью и Рамирес, еще один мяч на счету Кака. После матча плеймейкер мадридского «Реала» признал, что его команда пока не полностью готова к началу чемпионата мира, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ВВС. Однако, по словам Кака, оставшейся до старта бразильцев в турнире недели должно хватить для достижения игроками оптимальных кондиций. Сборная Англии провела заключительный контрольный поединок перед мундиалем, в котором в городке Моруленг встречалась с южноафриканским клубом «Платинум Старз». Питомцы Фабио Капелло не испытали особых проблем, разгромив соперников со счетом 3:0. Мячи на счету Джермейна Дефо, Джо Коула и Уэйна Руни. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, недавно перенесший операцию на локтевой кости, присоединился к своим партнерам, которые продолжают подготовку к мировому форуму в Швейцарии. Правда, пока не ясно, когда форвард возобновит тренировки и сможет ли сыграть в ЮАР. Центральный защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес принял участие в тренировке команды впервые, с тех пор как получил травму в матче со сборной Италии на прошлой неделе. Таким образом, лазарет команды опустел, и в понедельник мексиканцы провели первое занятие в полном составе. Защитник сборной Словакии и «Ливерпуля» Мартин Шкртел, проведший до этого несколько сезонов в питерском «Зените», повредил лодыжку в субботу в контрольном матче с Коста-Рикой. По прогнозу медиков, на полное восстановление может уйти от трех до семи дней.