Ученые нашли лучший способ забить пенальти

Психологи из британского Эксетерского университета пришли к выводу, что футболист, выполняющий удар с одиннадцатиметровой отметки, должен сосредоточить внимание на том, куда он планирует попасть мячом, и по возможности игнорировать вратаря. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph. Работа ученых будет опубликована в научном журнале Journal of Sports Sciences. В исследовании принимали участие 18 студентов-добровольцев. Исследование проводилось с использованием датчиков, отмечавших направление взгляда футболистов перед выполнением удара. По словам руководителя исследовательской группы Грега Вуда, люди обращают внимание на то, что представляет для них угрозу. При исполнении пенальти единственной угрозой для попадания мяча в ворота является вратарь, поэтому пенальтисты часто наблюдают за его движениями. В действительности, по словам Вуда, пенальтистам следует игнорировать вратаря и сконцентрировать внимание на самом выполнении удара. Вуд подчеркнул, что точность удара зависит в основном от пенальтиста, поскольку, если мяч будет направлен в верхий угол, у вратаря практически нет шансов спасти команду от гола. Ученый отметил, что вратари чаще отбивают пенальти, когда перед выполнением удара они пытаются отвлечь пенальтиста, размахивая руками или иным образом привлекая к себе внимание. Часть добровольцев, принимавших участие в исследовании, выполняла пенальти "на интерес", в то время как часть участвовала в своеобразном соревновании: тому, кто забьет больше всех голов, пообещали приз - 50 фунтов стерлингов (60 евро). Те, кто соревновался за деньги, реализовали только 55 процентов одиннадцатиметровых ударов. Результативность пенальтистов, которым не предлагали премию, составила 80 процентов.