Букмекеры назвали главных претендентов на титул лучшего бомбардира ЧМ

Букмекерская контора William Hill считает, что Давид Вилья, Лионель Месси и Уэйн Руни являются главными претендентами на титул лучшего бомбардира чемпионата мира-2010. Самый низкий коэффициент предлагается на Давида Вилью – 9,0. Кроме них, в числе фаворитов Фернандо Торрес и Луис Фабиано. Лучший снайпер ЧМ-2010 (коэффициенты William Hill): Давид Вилья (Испания) – 9,0 Лионель Месси (Аргентина) – 10,0 Уэйн Руни (Англия) – 11,0 Фернандо Торрес (Испания) – 13,0 Луис Фабиано (Бразилия) – 13,0 Робин ван Перси (Голландия) – 13,0 Криштиану Роналду (Португалия) – 17,0 Гонсало Игуаин (Аргентина) – 26,0 Диего Милито (Аргентина) – 26,0