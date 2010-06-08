Футбол. Итальянской сборной хотят урезать премиальные

Итальянский министр Роберто Кальдероли обратился с призывом к руководству футбольной федерации страны снизить размер премиальных игрокам национальной сборной на чемпионате мира в ЮАР. В случае завоевания Кубка мира футболисты получат по ?240 тыс. на каждого. «Справедливо будет, если мир футбола разделит с народом жертвы перед лицом кризиса», – заявил министр. – Накануне чемпионата мира я призываю футбольную федерацию пересмотреть размер премиальных наших игроков в соответствии с кризисными временами». Кальдероли также предложил футболистам итальянской сборной потратить часть заработанных денег на благотворительность. Сами игроки отреагировали на предложение Кальдероли довольно живо. Так, полузащитник Анджело Паломбо признался, что готов из своего кармана заплатить за победу на мировом первенстве. А капитан команды защитник Фабио Каннаваро сказал: «Да уж, мы и вправду смешная страна».