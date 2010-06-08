Бокс. Сосновский угрожает Арреоле и Поветкину

Менеджер Альберта Сосновского Кшиштоф Збарски рассказал, что после поражения Виталию Кличко позиции его подопечного неожиданно усилились, в результате чего боксера засыпали предложениями интересных боев. «Мы думали провести для начала восстановительный поединок, но предложения настолько хороши, что потребность в таком поединке отпадает. В теперешней форме – и это без преувеличения – Альберт являл бы собой угрозу для Криса Арреолы или Александра Поветкина, а бой с Франческо Пианетой и вовсе прошел бы в одни ворота», – цитирует менеджера ALLBoxing.ru.