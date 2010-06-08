Маркевич: У Алиева нормальный характер!

Для Александра Алиева текущий сезон складывается как нельзя удачно. Не успели схлынуть восторженные эмоции российских болельщиков по поводу его результативной игры, как перебравшийся в феврале из киевского «Динамо» в «Локомотив» 25-летний полузащитник порадовал украинских. Три эффектных гола, забитых им в составе сборной Украины в товарищеских матчах с Литвой и Румынией, по просьбе «Спорт Экспресс» оценил главный тренер украинской сборной Мирон Маркевич. - Голы, забитые с более чем 30-метровой дистанции со штрафного, когда вратарь начеку, нечасто приходится видеть. Из двух таких мячей Алиева особенно ценен тот, который он провел во Львове в ворота Румынии. Этот гол оказался очень своевременным. Что же касается еще одного мяча полузащитника «Локомотива», то он забил его с игры, отлично проявив себя в эпизоде с идеальным пасом Шевченко. Каждый из голов Александра по-своему хорош. - Какие качества Алиева считаете наиболее ценными? - Прежде всего, умение исполнять «стандарты». Впрочем, в поединке с румынами Саша проявил себя как отличный плеймейкер - он выдал пару таких передач, после которых нужно было только забивать. Меня, как тренера, порадовало еще и то, что в том же матче Алиев выполнил немало черновой работы. Ведь сейчас игроки средней линии должны не только уметь атаковать, но и отрабатывать в обороне. - До этого в подыгрыше Алиев не преуспел. Получается, что в сборной Украины спектр его обязанностей значительно расширился? - Я вместе с коллегами по тренерскому штабу прошу играть в пас и терять как можно меньше мячей. Настраиваем футболистов на конструктивную игру, где многое зависит и от качеств Алиева. - Какие задания получал от вас железнодорожник в играх с Литвой и Румынией? - «Связать» атаку и оборону, использовать свое умение исполнять «стандарты». И, как я уже сказал, отрабатывать в защите. С поставленной задачей Алиев справился. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. - Может ли быть Алиев полезен на других позициях? - У него может хорошо получаться игра в середине поля, в роли «под нападающими». Да и с фланга, пожалуй, тоже. Впрочем, если футболист умеет играть, то он справится с заданием на любой позиции. - В интервью «СЭ» Анатолий Бышовец сказал, что в тактической схеме «Локомотива» Алиев используется не на все сто процентов. Вы тоже так считаете? - Трудно сказать. Хотя если футболист регулярно забивает за «Локомотив» - значит, Юрий Семин все делает правильно. - Нынешнему наставнику киевского «Динамо» Валерию Газзаеву не удалось найти общий язык с Алиевым. Судя по всему, у вас такой проблемы не возникло? - Вы правы. И я этому рад. Комментировать же ситуацию, сложившуюся у Алиева в динамовском клубе, не хотел бы. У каждого тренера свое видение - это обычное явление в футболе. В наших отношениях с Сашей никаких проблем не было и, надеюсь, не будет и впредь. Он - полезный футболист. Я на него рассчитываю. - Мнение о характере Алиева сформировать успели? - Нормальный у него характер! Понятное дело, свои «мухи» в голове могут быть у каждого футболиста. Но ничего такого, что могло бы меня шокировать, в поведении Алиева я не заметил. Саша - обычный парень, который не выделяется чем-то особенным в коллективе. Во время двухнедельного сбора, проведенного национальной командой, он проявил себя настоящим профессионалом. В быту Алиев вел себя нормально, выполнял весь объем работы на тренировках. А что еще нужно тренеру? - Наше издание признало Алиева лучшим игроком мая на постсоветском пространстве. - Саша это заслужил своей уверенной игрой - как в составе железнодорожников, так и за сборную Украины. Я рад за него. - Как считаете, способен ли наш лауреат прогрессировать или он достиг своего пика? - В том, что он может играть еще сильнее, у меня нет никаких сомнений. Более того, в этом я уверен.