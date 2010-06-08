Бессонов: Мы соскучились по работе и по критике

Вчера вечером футболисты «Днепра» вышли из отпуска. Правда, не все: на днях к команде должны присоединиться Уча Лобжанидзе, Виталий Денисов и Осмар Феррейра, а игроки, задействованные в сборных, приступят к подготовке к сезону в следующий понедельник. Кстати, в тот же день состоится и первый контрольный матч «Днепра» с «Кривбассом». - После отпуска настроение у всех хорошее, видно желание работать, - сказал вчера наставник «Днепра» Владимир Бессонов, передает «Спорт.ua» со ссылкой на «Спорт Экспресс в Украине». - Мы все соскучились и по напряженной работе, и по той критике, которая всегда есть в наш адрес. Главное, чтобы все понимали: предстоит тяжелая работа на протяжении месяца. Будем хорошо готовиться к чемпионату и еврокубкам. - Есть ли уже план товарищеских матчей? - Предварительно могу сказать, что 14-го мы сыграем с «Кривбассом», 19-го планируем встретиться с «Арсеналом», 23-24-го два матча проведем с «Ильичевцем». Хотим сыграть еще две игры, но соперники пока неизвестны. - Новые лица появятся в «Днепре» в ближайшее время? - В ближайшее - нет, но, возможно, через какое-то время просмотрим некоторых новичков. - Кто возвращается из аренды? - На данный момент с нами будут тренироваться Каниболоцкий, Лепа, Федорчук, Шахов. - Есть ли травмированные? - Кроме Денисова, который был прооперирован, небольшие проблемы испытывают Кравченко и Калиниченко. Но доктор допускает их к работе. - Ходит много слухов о переходах игроков «Днепра» в другие клубы, в частности, Назаренко сватают в «Металлист». Что вы можете сказать по этому поводу? - Мне об этом ничего не известно. В интернете много чего пишут. - Но сам Сергей не изъявлял желания покинуть клуб? - Даже разговоров таких не было. - Вы будете как-то согласовывать график тренировок с трансляциями матчей из ЮАР? - Конечно. Игроки должны видеть, в каком направлении развивается футбол. Это неотъемлемая часть нашей работы.