Бельгия рассчитывает получить от Адвоката 1 миллион евро

Генеральный секретарь Королевского футбольного союза Бельгии Жан-Мари Филипс рассказал о том, как решается вопрос о компенсации за разрыв Диком Адвокатом контракта со сборной Бельгии. «Мы хотели уладить этот вопрос в спокойной рабочей обстановке, а временами получается цирк. Подливать масла в огонь не хотелось бы. Мы действительно рассматриваем такую возможность. На днях будем встречаться с юристами и этот вопрос, естественно, затронем, но лично я надеюсь уладить наши нюансы без судебного вмешательства. Оно не нужно ни нам, ни Адвокату. По собственному опыту знаю, что интеллигентные люди чаще всего приходят к какому-то общему соглашению. О конкретных суммах речи пока не велось. Переписка наших юристов с юристами Адвоката проходит довольно медленно. В один день мне позвонили сразу несколько журналистов, и, по их утверждению, Адвокат намеревался предложить нам именно эту сумму, серьезной которую для нынешней ситуации не назовешь. Мы решили сыграть на опережение, дав понять, что о таких деньгах не может быть и речи. Мы о трех миллионах даже не думали. Опираясь на бельгийское законодательство, рассчитываем получить от господина Адвоката около одного миллиона евро», – цитирует Филипса «Советский спорт».