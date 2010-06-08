За Павлюченко предлагают 13 миллионов евро

Футбольный клуб «Сток Сити» предложит 11 миллионов фунтов стерлингов (13,3 миллиона евро) за форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Романа Павлюченко. «Сток Сити», забивший в 38 матчах чемпионата Англии сезона-2009/10 только 34 мяча, в межсезонье планирует усилить атаку. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на британское издание The Daily Mirror. Помимо Павлюченко, главный тренер «Сток Сити» Тони Пулис планирует приобрести форварда «Вест Хэма» Карлтона Коула. В чемпионате Англии сезона-2009/10 Павлюченко провел за «Тоттенхэм» только 16 матчей и забил пять мячей. В начале 2010 года российский форвард хотел сменить команду, но в апреле заявил, что намерен остаться в «Тоттенхэме». В мае президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что его клуб попытается приобрести Павлюченко.