Футбол. Мазилу отказался возвращаться в «Днепр»

В ходе первой пресс-конференции в новом сезоне главный тренер днепропетровского «Днепра» Владимир Бессонов сообщил, что арендованый «Арсеналом» румынский форвард Ионуц Мазилу отказался возвращаться в «Днепр», передает официальный сайт ФК «Арсенал» (Киев). «Остаться в «Арсенале» - это исключительно желание самого футболиста. Мазилу наотрез отказался возвращаться в Днепрпетровск, выразив желание продолжить карьеру именно в Киеве», - сказал тренер «Днепра». Мазилу перешел в «Днепр» в январе 2008-го по приглашению тогдашенго тренера команды Олега Протасова за 3,7 млн. евро. После прихода на тренерский мостик Владимира Бессонова румын оказался в дублирующем составе. В начале 2009-го года Мазилу ушел в аренду в киевский «Арсенал», в котором снова начинает забивать. В последнем сезоне он стал лучшим бомбардиром в составе канониров, забив 10 голов. Напомним, что киевский клуб по завершению сезона покинул форвард Андрей Воробей, который продолжит выступления в харьковском «Металлисте».