Киевский «Арсенал» усилится 23-летним хорватом

Двадцатитрехлетний хорватский полузащитник Младен Бартулович в новом сезоне наденет красно-синюю футболку футбольного клуба «Арсенал» (Киев), передает официальный сайт ФК «Арсенал» (Киев). Младен переходит в стан «канониров» на правах полугодовой аренды с правом последующего выкупа, сообщил президент клуба Вадим Рабинович в интервью официальному сайту «канониров». СПРАВКА: Младен Бартулович (Mladen Bartulović; род. 5 октября 1986 г., Каканье) - хорватский футболист, полузащитник. Начал выступать за клуб «Хайдук» (Сплит), в сезоне 2004/2005 с клубом выиграл чемпионат Хорватии. Летом 2006 года перешел в клуб «Днепр» (Днепропетровск). В чемпионате Украины дебютировал 26 июля 2006 года в матче «Днепр» - «Металлург» (Донецк) (2:0). С 2008 года по 2009 год выступал за «Кривбасс» на правах аренды. В декабре 2009 года вернулся в «Днепр». Младен Бартулович был членом молодежной сборной Хорватии U-21. В отборочном цикле ЧЕ-2006 (U-21) провел 5 матчей, забил один мяч. В сборной Хорватии провел один матч, 1 апреля 2006 года Гонконг - Хорватия (0:4). Достижения: чемпион Хорватии: 2004/2005, финалист Кубка Хорватии: 2004/2005.