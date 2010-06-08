Футбол. Обнародованы доходы ведущих английских клубов

92 ведущих клуба Англии по итогам сезона-2008/09 заработали свыше 2,5 миллиарда фунтов. По сравнению с предыдущим сезоном доходы выросли на 100 миллионов, сообщает Deloitte в годовом финансовом отчете. Доходы клубов английской премьер-лиги составили рекордные 1,981 миллиарда фунтов. По прогнозам, в сезоне-2009/10 они превысят 2 миллиарда. Еще через год новые телевизионные контракты позволят командам заработать 2,2 миллиарда фунтов. Вместе с тем, прибыль клубов АПЛ по сравнению с сезоном-2007/08 снизилась с 185 до 79 миллионов фунтов. Общие доходы клубов АПЛ выросли на 49 миллионов фунтов, тогда как уровень зарплат – на 132 миллиона и составил в целом более 1,3 миллиарда фунтов. Затраты на трансферы по сравнению с сезоном-2007/08 выросли с 664 миллионов фунтов до рекордных 713 миллионов. Доходы клубов чемпионшипа в сезоне-2008/09 выросли на 12% и составили 375 миллионов фунтов. В сезоне-2009/10 общая посещаемость матчей АПЛ и футбольной лиги (чемпионшип, третий и четвертый дивизионы) составила более 30 миллионов человек.