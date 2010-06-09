Бенитес дал согласие тренировать «Интер»

Рафаэль Бенитес согласился стать тренером миланского футбольного клуба «Интер». Об этом во вторник сообщил президент клуба Массимо Моратти, передает Agence France-Presse. По словам Моратти, Бенитесу осталось лишь подписать документы. Ожидается, что это произойдет уже 9 июня, когда новый тренер прибудет в Италию. Сумма контракта не называется. 50-летний Бенитес недавно покинул «Ливерпуль», который под его руководством дошел лишь до седьмого места в чемпионате Англии сезона-2009/10, напоминает агентство. Прежний тренер «Интера» Жозе Моуринью в мае договорился о переходе в мадридский «Реал». Напомним, среди кандидатов на пост главного тренера «Интера» назывались наставник сборной Англии Фабио Капелло, бывший тренер итальянской «Катании» Синиша Михайлович и будущий главный тренер сборной Турции Гуус Хиддинк.