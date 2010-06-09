Адвокат договорился с бельгийцами о неустойки

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат договорился о размере неустойки, которую он выплатит Ассоциации футбола Бельгии (KBVB) за досрочное расторжение контракта. По словам генерального секретаря KBVB Жана-Мари Филипса, юристы обеих сторон долгое время вели переписку и, наконец, договорились, пишет издание «Советский спорт». Филипс отказался назвать сумму компенсации, которую выплатит Адвокат. Сам тренер отметил, что пока между ним и KBVB существует только устная договоренность. Появившуюся в бельгийских СМИ информацию о том, что размер неустойки составит 950 тысяч евро, тренер назвал не соответствующей действительности. По данным «Советского спорта», ссылающегося на источники близкие к руководству KBVB, Адвокат заплатит бельгийцам около 600 тысяч евро. Контракт голландского тренера со сборной Бельгии был рассчитан до лета 2012 года, но в мае он подписал соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) до 2014 года. В ближайшее время Адвокат планирует на неделю слетать в ЮАР, где он посмотрит матч чемпионата мира между сборными Италии и Словакии. Словаки является соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года. В конце июня тренер прилетит в Россию, а 4 июля он планирует посетить матч чемпионата страны между «Зенитом» и «Анжи».