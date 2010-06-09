Руни обматерил арбитра из ЮАР

Лидер сборной Англии по футболу Уэйн Руни попал в скандальную хронику еще не стартовавшего мундиаля, публично обматерив арбитра в ходе контрольного матча «Львов» в южноафриканском городе Рустенбург против местной команды «Плэтинум Старз» (3:0). «Руни меня оскорбил. Он сказал матом: да пошел ты! - цитирует британская газета Daily Mail рефери из ЮАР Джеффа Селогилве, которому выпало обслуживать эту встречу. - Он хороший футболист, когда на него смотришь по телевизору, но на поле он постоянно оскорбляет судей. Руни ругается на людей и фолит на игроках». Как уточняет ИТАР-ТАСС, в том моменте судья показал форварду желтую карточку, но предупредил, что на чемпионате мира такое его поведение будет караться удалением. «Руни должен научиться держать себя в руках, - продолжил арбитр. - Если он будет так же будет общаться с судьями на чемпионате мира, его сразу удалят. Я очень разочарован, поскольку Руни - мой любимый футболист. Он им и остался. Он извинился передо мной и подарил свою футболку». Руни оказался не единственным в сборной Англии, кто вышел из себя в этом матче. По сообщению газеты, главный тренер англичан итальянец Фабио Капелло в перерыве устроил своим подопечным настоящую взбучку. «Да, это товарищеский матч, благотворительный, но это игра и относиться к ней нужно серьезнее!» - заявил он игрокам в раздевалке.