Хоккей. «Будивельник» пополнился сразу 12-ю игроками

Новичок КХЛ киевский «Будивельник» завершил переговоры с двенадцатью игроками. Команду пополнят восемь хоккеистов сборной Украины и четверо российских исполнителей, сообщает официальный сайт ХК «Будивельник». Клубу осталось уладить формальности по оформлению необходимых документов для передачи в Континентальную хоккейную лигу. «Будивельник» разжился пятью защитниками и семью нападающими. Строителями становится пара защитников «Сокола» Сергей Климентьев и Андрей Срюбко, и еще два украинских игрока этого амплуа - Геннадий Разин из нижнекамского «Нефтехимика» и Дмитрий Якушин, который сезон-2009/10 провел в Гомеле. Из минского «Динамо» в столицу Украины возвращаются форвард Сергей Варламов и защитник Виталий Люткевич. Из «Юности» - лучший нападающий чемпионата Белоруссии-2009/10 Александр Матерухин и его партнер по звену Олег Тимченко. Также под знамена киевского клуба призваны четыре российских хоккеиста. Это тройка нападения финалиста Кубка Гарина - ХК МВД: Павел Воробьев - Евгений Федоров - Алексей Тертышный. Четвертым в этой компании оказался еще один экс-форвард ликвидированного клуба из Балашихи - 25-летний Арсений Бондарев, который сезон-2009/10 провел в высшелиговом пензенском «Дизеле». Напомним, что на состоявшемся недавно драфте КХЛ «Будивельник» выбрал семерых игроков - четырех чехов, одного шведа, одного финна и одного украинца.