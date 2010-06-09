Бокс. Британца лишили титула из-за отказа драться с украинцем Дмитренко

Европейский боксерский совет (EBU) лишил своего титула в сверхтяжелом весе британца Одли Харрисона за отказ от проведения обязательной защиты против украинского боксера Александра Дмитренко. Об этом ALLBoxing.ru сообщил представитель немецкой промоутерской компании Universum Box-Promotion в России Вячеслав Каракаш. Официальный отказ британца был направлен руководству EBU накануне. Вероятной причиной является достижение им договоренностей о проведении поединка против чемпиона WBA в сверхтяжелом весе Дэвида Хэя. В ближайшее время EBU должна санкционировать титульный поединок Дмитренко против другого боксера из своего рейтинга, и этот бой должен состояться не позже июля этого года.