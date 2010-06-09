Болельщик «Зенита» получил три года

Суд в Перми вынес в среду приговор болельщику «Зенита». Петербуржец Сергей Суриков получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в Свердловском районном суде Перми. Такой приговор вынесен за «насилие над представителем власти» во время беспорядков на пермском стадионе «Звезда» во время матча местного «Амкара» с «Зенитом» 10 мая. На судебном процессе петербуржец признал свою вину и раскаялся. «Я искренне сожалею, что все так вышло, – сказал подсудимый. – Мне очень жаль. Я не нахожу себе места, простите, пожалуйста». По его словам, месяц пребывая в СИЗО, он уже понес наказание: «еще никогда ему не было так страшно». В свою очередь, обиженный им начальник милиции общественной безопасности ГУВД Перми Константин Строгий не настаивал на максимальном наказании. По его мнению, подсудимый встал на путь исправления.