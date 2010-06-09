Определена дата боя Владимира Кличко с Александром Поветкиным

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, владеющий званиями чемпиона мира по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация), проведет бой с обязательным претендентом на титул IBF россиянином Александром Поветкиным 11 сентября 2010 года. Об этом сообщает интернет-издание Boxingscene.com. Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions настаивает на том, чтобы поединок прошел во Франкфурте. Другим возможным местом проведения боя называется Москва - такой вариант предлагает Sauerland Event, представляющая интересы Поветкина. В то же время, по данным британского издания Daily Express, в ноябре 2010 года один из братьев Кличко может выйти на ринг против британца Дэвида Хэя, который владеет титулом чемпиона мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация). По данным издания, переговоры об этом бое завершатся в ближайшее время, однако кто именно станет соперником Хэя - Владимир или Виталий Кличко - не уточняется. В апреле 2010 года Владимир Кличко официально бросил вызов Хэю. Представители украинского боксера предложили британцу провести поединок в сентябре или октябре. По правилам IBF, Кличко обязан встретиться на ринге с Поветкиным, однако украинец имеет право вести переговоры с Хэем, поскольку объединительный бой имеет приоритет перед обязательной защитой титула.