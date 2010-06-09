«Феррари» подписала контракт с… 11-летним гонщиком

В Гоночную академию «Феррари» принят 11-летний канадец Лэнс Стролл. Он станет самым молодым учеником в Маранелло. Стролл за свою недолгую карьеру уже успел одержать две победы национальном картинговом чемпионате Канады в категории Rotax Mini Max, а также в Кубках Монреаля и Квебека. В прошлом году Лэнс финишировал шестым в Мировом финале в Лонато в категории Mini Roc и вторым в Rotax Micro Max Florida Winter. В нынешнем сезоне Стролл выиграл Mini Max и Tag/Cadet Florida Winter Tour. В 2009 году Лэнс был удостоен звания гонщик года Федерацией автоспорта Квебека. «Мы рады приветствовать Лэнса в своих рядах. Стролл ещё молод, но он уже смог показать, каким исключительным талантом обладает. Мы будем пристально следить за его успехами в Северной Америке и скоро пригласим на занятия в Маранелло», - цитирует руководителя гоночной академии «Феррари» Луку Балдиссьерри Pitpass.