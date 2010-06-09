Бокс. Исполнительный директор АИБА устроил скандал на ЧЕ

Исполнительный директор АИБА Хо Ким не поладил с сотрудниками телекомпании – владельца прав на трансляцию чемпионата Европы. Хо Ким перед началом соревновательной программы решил проверить телевизионную аппаратуру. В ходе проверки он внезапно вырвал все соединения, а затем на глазах у публики разорвал аккредитацию на груди представителя российской телекомпании. Причины этого поступка сотрудникам телеканала остались неясны. Также едва не была сорвана трансляция турнира в один из соревновательных дней. Исполнительный директор АИБА внезапно внёс существенные изменения в расписание программы боев, что вызвало серьёзные затруднения у организаторов трансляции. Дело в том, что любая телетрансляция заранее тщательно просчитывается по времени, и если указано, что на ринге выступят 20 пар боксёров, то хронометраж эфира не сможет вместить большее количество поединков, а меньшее вызовет незапланированные паузы в трансляции.