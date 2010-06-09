Сегодня игрок сборной Македонии подписал контракт с «Динамо» (Киев)

О переходе защитника сборной Македонии Горана Попова из голландского «Херенвена» в киевское «Динамо» теперь можно говорить как о свершившемся факте, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. Напомним, 25-летний футболист, выступающий преимущественно на позиции левого защитника, еще вчера прибыл в украинскую столицу для обсуждения условий личного контракта с «бело-голубыми» и прохождения медосмотра. Клубы же относительно трансфера Попова договорились еще раньше, согласовав при этом сумму компенсации, которую «Динамо» выплатит «Харенвену» за переход футболиста — 3 млн евро. Сегодня же, успешно завершив прохождение в Киеве медосмотра, Попов подписал с «Динамо» контракт сроком на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт «бело-голубых». В своей новой команде македонец будет выступать под номером 6, под которым ранее в «Динамо» выступал хорват Горан Саблич. Добавим, что до перехода в «Херенвен» Попов выступал за команды: АЕК (Греция), «Одра» (Польша), «Эгалео»" (Греция), «Левадикос» (Греция). В составе же национальной сборной Македонии новичок «Динамо» провел 31 матч и забил 2 мяча.