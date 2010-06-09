Бекхэм подписал контракт на работу во время ЧМ-2010

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм подписал контракт с Yahoo! и примет участие в освещении предстоящего чемпионата мира в ЮАР. Футболист будет задействован в рекламной кампании интернет-портала и создании эксклюзивного контента. В настоящее время он находится в ЮАР вместе со сборной Англии, но не в качестве игрока, входящего в заявку на турнир. Во время ЧМ-2010 Yahoo! покажет несколько видеороликов с участием Бекхэма, которые были подготовлены заранее. Прямых эфиров с участием футболиста не запланировано, однако по ходу турнира он будет общаться с пользователями портала в чате. «Yahoo! предоставит мне возможность пообщаться со множеством футбольных болельщиков в интерактивном режиме один на один», – отметил Бекхэм, передает «РИА«Новости».