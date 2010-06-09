Российский боксер Костя Цзю стал главным редактором журнала о бойцовских видах спорта Fight Magazine, сообщили в пресс-службе издательского дома Future Media Group. На своем посту в журнале, который выходит в электронном формате, Цзю лично отбирает и редактирует поступающие материалы. Сам боксер рад тому, что у него «появилась новая возможность общения» с любителями бойцовских видов спорта. «Журнал Fight Magazine дает нам возможность этого общения с помощью новейших технологий», – приводит слова боксера пресс-служба.