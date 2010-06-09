Юношеская сборная России сыграет в Киеве на турнире им. Банникова

С 16 по 20 июня юношеская сборная России (игроки 1994 года рождения) примет участие в традиционном международном турнире памяти Банникова, который пройдет на Украине. Для подготовки к турниру тренерский штаб россиян вызвал восемнадцать игроков, сообщает официальный сайт РФС. Вратари: Дмитрий Канунников («Динамо» М), Артем Леонов (Академия им. Коноплева Тольятти). Защитники: Станислав Бравин, Максим Пичугин (оба – ЦСКА), Антон Иванов («Динамо» М), Григорий Морозов, Алексей Пащенко (оба – Академия им. Коноплева), Сергей Химов («Мастер-Сатурн» Егорьевск), Самир Юсифов («Локомотив» М). Полузащитники: Георгий Багдасарян (ЦСКА), Алим Джуккаев («Спартак» М), Артем Зобнин, Роман Степин (оба - Академия им. Коноплева), Евгений Кирисов («Локомотив»), Виктор Липин («Мастер-Сатурн»). Нападающие: Армен Амбарцумян, Сердер Сердеров, Сергей Середин (все – ЦСКА). 12 июня футболисты соберутся в Москве, а 14 –го – отправятся в Киев. В рамках группового этапа команда проведет три матча: 16 июня – со сборной Турции, 17 июня – Чехии, 19 июня – Польши, 20 состоится стыковой матч с соперником из другой группы.