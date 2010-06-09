Бут: Хэя разорвут в клочья за уклонение от боя с Кличко

Адам Бут, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Дэвида Хэя, заявил, что выступает против организации поединка между его подопечным и Одли Харрисоном. По словам Бута, Хэй должен встретиться с одним из братьев Кличко. «Как поклонник бокса я бы не хотел видеть бой между Хэем и Харрисоном, поскольку Одли не дрался с бойцами, входящими в топ-20. В Британии этот поединок привлечёт внимание, но потом на Хэя обрушится шквал критики. Его заклеймят трусом за уклонение от встречи с Кличко. Его просто разорвут в клочья», - цитирует Бута Times.