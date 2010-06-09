В ЮАР грабят спортивных журналистов

Испанский журналист Мигель Серрано, португальский фотограф Антонио Симоэш и еще один их коллега были обкрадены сегодня утром в гостинице в Магалисбурге, что в 120 километрах от Йоханнесбурга. При этом фотографу воры в течение 30 минут угрожали пистолетом, пока выносили из номера оборудование на общую сумму 35 тысяч долларов. После этого португалец еще в течение полутора часов пролежал в кровати в состоянии шока, прежде чем сообщить обо всем своему испанскому коллеге, который был обокраден во время сна. Симоэш обратился в полицию и в данный момент проходит сеанс реабилитации у психолога, передает «Спорт Экспресс». Ранее сообщалось, что в отеле обокрали сборную Колумбии, которая прибыла в ЮАР для проведения товарищеского матча с хозяевами мирового первенства. Напомним, в прошлом году жертвами воров в ЮАР стали сборные Бразилии и Египта, которые принимали участие в проходившем на южноафриканских полях, Кубке Конфедераций.