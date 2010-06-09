Африканцы курят мозг грифов, чтобы предсказать исход матчей

Организации по защите диких животных в ЮАР бьют тревогу: редкие грифы в стране находятся на грани исчезновения, так как их мозг курят африканцы, чтобы предсказать исход матчей стартующего в пятницу чемпионата мира по футболу. Традиция курения мозга грифа имеет древние корни во многих сообществах южной Африки, сообщает Интерфакс. Считается, что птица обладает даром ясновидения, а человек, который употребит частичку грифа, также сможет предсказывать грядущие события. В настоящее время люди пользуются мозгом грифа, чтобы предугадать исход различных спортивных соревнований. И защитники окружающей среды боятся, что предстоящий чемпионат мира приведет к учащению такой практики. По словам Марка Андерсона, представителя южноафриканского орнитологического общества, увлечение магией приведет к значительному снижению популяций редких видов грифов, например, капского сипа. «Согласно нашему исследованию, истребление грифов для так называемого традиционного использования может привести через полвека к их исчезновению в некоторых частях ЮАР. В худшем случае капский сип может исчезнуть уже через 12 лет», - предупреждает другой зоозащитник, Стив Маккин.