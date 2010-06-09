«Селтик» обрел нового главного тренера

Руководство «Селтика» подтвердило, что новым наставником клуба стал бывший полузащитник сборной Северной Ирландии Нил Леннон, который с марта исполнял обязанности главного тренера после ухода Энтони Моубрэя, сообщает официальный сайт УЕФА. «Селтик» является моим домом, – сказал Леннон. – Я провел здесь последние десять лет. Рассчитываю добиться с клубом больших успехов, которых он вполне заслуживает. Я являюсь самым преданным болельщиком «Селтика» вне зависимости от того, в каком качестве выступаю: игрока, капитана или тренера. Я буду работать больше всех, дабы вернуть клубу победные традиции». Помогать Леннону будут его бывшие партнеры по клубу Йохан Мьелби и Алан Томпсон. В тренерский штаб войдет и успевший поиграть вместе с Ленноном за «Лестер Сити» Гарри Паркер.