Игорь Суркис: Новички в киевском «Динамо» будут – это точно

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание контракта с македонским защитников Гораном Поповым, а также пообещал, что киевляне сделают еще несколько приобретений. «На протяжении всего сезона за Поповым внимательно следили наши селекционеры. Во второй половине чемпионата Украины стало заметно, что в связи с травмой Эль Каддури и неокончательным восстановлением Несмачного позиция левого защитника стала для нас проблемной. Также понимали, что из-за перевода в защиту не полностью используем атакующий потенциал Маграо. Поэтому нам было необходимо усилить эту позицию, о чем неоднократно говорил Валерий Газзаев. Я рад, что Горан Попов понравился нашему главному тренеру, который внимательно изучил его игру по видеозаписям, узнал мнение селекционеров. Совсем скоро футболист поедет с первой командой на сбор в Австрию. Новички в команде будут, это точно. Или до отъезда на сбор, или по ходу самого сбора. Сейчас нам нужно усилить атаку, купить нападающего, за которым мы внимательно следили. Затем немного переведем дух, посмотрим, как команда работает на сборе. До закрытия трансферного окна останется два месяца, на протяжении которых, если понадобится, будем точечно корректировать состав», – цитирует Суркиса официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».