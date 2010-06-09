Стадиону во Львове нужен директор. Стать им может каждый.

15-17 июня будет объявлен открытый конкурс на должность директора львовского стадиона к Евро-2012, передает Zaxid.net. «К сентябрю мы должны определить директора во время открытого конкурса. После этого будет стажировка на «Донбасс-Арене» и заграницей. К весне это должен быть специалист высокого уровня», - сообщил 9 июня во Львове вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. «Я приглашаю львовян, особенно львовскую молодежь, которая свободно владеет английским языком, к участию в конкурсе», - сказал Колесников. Он добавил, что ситуация на строительстве стадиона нормальная. «В сентябре начнем делать кровлю, мы подписали договор с немецкой компанией, которая делала кровлю на «Донбасс-Арене», - добавил Борис Колесников.