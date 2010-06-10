IOL: Гендерный тест показал, что бегунья Кастер Семеня является женщиной

Чемпионка мира в беге на 800 метров Кастер Семеня сегодня даст официальную пресс-конференцию в Йоханнесбурге, на которой будут объявлены результаты ее гендерного теста. Напомним, что после уверенной победы 19-летней южноафриканки на ЧМ-2009 в Берлине Международная федерация легкой атлетики (IAAF) провела экспертизу на предмет половой принадлежности спортсменки. Анализы тщательно изучали гинеколог, эндокринолог, психолог, гендерный эксперт и другие специалисты. Пресс-конференция начнется сегодня в 17.00 по московскому времени. На ней будут присутствовать не только Семеня, но и ее юристы. Финский агент спортсменки Юкка Харконен по телефону из Ювяскюля отказался комментировать подробности этого дела агентству Reuters, но местным журналистам удалось узнать через адвокатов, что «Семеня способна выступать и дальше на соревнованиях, так как доказано, что она является женщиной». Отец Семени, Якоб, считает, что положительный результат хоть как-то облегчит мучения его дочери, которая после чемпионата мира не могла выступать на соревнованиях и неоднократно выслушивала обвинения со стороны коллег и международной прессы. «Для нас ничего не изменилось. Что дано Богом, никак не исправить. Мы страдали, терпели боль и унижения. Никто не хотел верить, что это талант от Бога», – цитирует отца бегуньи южнофриканское издание IOL. Напомним, 11 сентября Sydney Morning Herald сообщила, что Семеня является гермафродитом, так как имеет мужские и женские половые органы, из-за чего в ее крови содержится большое количество тестостерона. Эта информация неоднократно опровергалась. sports.ru