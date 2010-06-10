Баллак: Мой уход из «Челси» - решение Абрамовича

Бывший полузащитник «Челси» Микаэль Баллак прокомментировал свой уход из клуба. «К сожалению, мы не смогли договориться об условиях нового контракта. Но я должен оставить это в прошлом, – цитирует Баллака Times. – Настало время двигаться дальше. Я должен найти новый клуб и продолжить свою карьеру. «Челси» всегда был моим приоритетным выбором. Я провел четыре замечательных года в клубе и наслаждался каждой минутой. «Челси» и сейчас стоит для меня на первом месте. Но все зависело не от меня. Это было решение Абрамовича».