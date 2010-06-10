Липпи: Главные претенденты на победу в ЮАР – Бразилия и Испания

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи рассказал о том, кого считает фаворитом грядущего чемпионата мира. «Основные претенденты на победу – Бразилия и Испания, но к этому списку всегда стоит добавлять еще ряд сборных, – цитирует Липпи Eurosport. – Как я уже говорил раньше, помимо двух вышеназванных команд, есть еще пять или шесть коллективов, реально претендующих на золото. Это Англия, Голландия, Германия, Италия и Франция - сборные, знающие как добиваться успеха. Порой именно такие команды побеждают, как, к примеру, это сделали мы целых четыре раза, хотя итальянцы никогда не ходили в числе главных фаворитов. В общем, на чемпионате мира далеко не все решает техническое мастерство. Здесь стоит учитывать и множество других факторов».