Хрюнов: Кличко и Поветкин не договаривались о бое

Промоутер российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина Владимир Хрюнов опроверг информацию о том, что представителям россиянина удалось договориться о бое с украинцем Владимиром Кличко. По словам Хрюнова, Кличко до сих пор ведет переговоры об организации поединка с британцем Дэвидом Хэем, пишет издание «Советский спорт». Промоутер Поветкина рассказал, что слух о том, что бой Кличко - Поветкин может состояться 11 сентября во Франкфуркте, основан на данных немецких СМИ о том, что братья Кличко зарезервировали стадион во Франкфурте на 11 и 18 сентября. При этом пока неясно, кто из братьев выйдет на ринг в один из этих дней. Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF (Международная федерация бокса), которым владеет Владимир Кличко. Хрюнов подтвердил, что IBF объявила 11 сентября крайним сроком проведения боя между россиянином и украинцем. Однако, по словам промоутера, «никакой конкретики пока нет». Хрюнов добавил, что в настоящее время представители Поветкина готовят Кличко предложение, от которого украинцу будет сложно отказаться. Если Кличко-младший примет это предложение, то бой пройдет в Москве. Оптимальной датой проведения поединка Хрюнов назвал октябрь, а местом - арену «Мегаспорт» на Ходынском поле.