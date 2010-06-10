Арбитра на соревнованиях убили копьем

Эстонский арбитр Эдгар Аавик, которому 12 мая 2010 года во время легкоатлетических соревнований на стадионе Audentes в Таллине попало в голову копье, 9 июня скончался в больнице. Об этом сообщает ERR. После случившегося 77-летний судья так и не пришел в сознание. По словам главного тренера Эстонского союза легкой атлетики Айво Нормака, из трагического происшествия сделаны выводы, и теперь в Эстонии лучше знают, как комплектовать судейские бригады и учитывать погодные условия. Копье попало в голову арбитру, когда он перед очередным броском не вышел из сектора для метания. Увидев летящий снаряд, арбитр наклонился, но не сумел увернуться. Аавик сам вынул копье из раны. Когда Аавика на носилках несли в машину скорой помощи, арбитр чувствовал себя хорошо, но в больнице потерял сознание и был отправлен на операцию, которая не помогла спасти жизнь судьи.