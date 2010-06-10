Украинские олимпийцы продолжат летать «АэроСвитом»

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и сопредседатель Наблюдательного Комитета Авиакомпании «АэроСвит» Григорий Гуртовой подписали договор о сотрудничестве и сообщили о деталях дальнейшего сотрудничества. Партнерство НОК с авиакомпанией началось с 2004 года, когда «Аэросвит» получил статус официального перевозчика Национальной олимпийской сборной Украины на Играх в Афинах. Сотрудничество было продолжено в 2008 году, когда компания выступила официальным перевозчиком Олимпийской команды на Олимпиаде в Пекине. Именно эта Олимпиада стала рекордной по количеству наград, завоеванных нашими спортсменами за годы Независимости. Тогда, в 2008 году, рейсами «АэроСвита» украинские атлеты привезли на Родину 27 олимпийских медалей. Отныне благодаря поддержке «АэроСвита» отечественные олимпийцы имеют возможность перемещаться по стране и за ее пределами по специальным льготным тарифам. «Для нас очень важно получать такую поддержку», - говорит Сергей Бубка. «Спортивная жизнь очень насыщенна и требуем активного движения, причем не только на спортивных аренах. График олимпийцев очень жесткий и крайне важно иметь возможность быстро и удобно достигать мест соревнований или тренировочных сборов. Мы благодарны компании «АэроСвит» за сотрудничество и вклад в развитие олимпийского движения», - подчеркнул президент НОК. «Компания «Аэросвит» гордится своим участием в поддержке наших олимпийцев. Они – гордость украинского государства, и наш общественный долг и ответственность – содействовать развитию спорта, укреплению Олимпийского движения в Украине. И мы надеемся, что рейсами «Аэросвита» наши спортсмены с любых соревнований, где будут участвовать, неизменно будут возвращаться домой с наградами», - отметил Григорий Гуртовой.