Маркевич сделал прогноз на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины поделился своим мнением относительно фаворитов предстоящего первенства. Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился своим прогнозом на стартующий завтра в ЮАР чемпионат мира. «Неблагодарное это дело - давать прогнозы... И все-таки рискну: победит Испания или Аргентина - с ее Месси и Милито», - цитирует Маркевича «Динамо»(Киев) от Шурика со ссылкой на «Донбасс» «Я был бы не против, если бы игроки такого класса играли за «Металлист». Думаю, чемпионат будет непредсказуемым, с сюрпризами, могут блеснуть голландцы... В каждой сборной - хорошие тренеры. Мне нравятся больше те, кто работает с футболистами по-настоящему, как, например, Висенте Дель Боске. Нравится, как играет его сборная Испании», - добавил главный тренер сборной Украины.