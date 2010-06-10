Африканским фанаткам запретили оголяться на матчах ЧМ

Организаторы чемпионата мира по футболу, который стартует в пятницу на зеленых полях ЮАР, встревожены вызывающим поведением местных фанаток. На одном из товарищеских матчей, предшествующих началу состязаний, особо рьяные болельщицы, не стесняясь ни объективов теле- и фотокамер, ни окружающих их мужчин, демонстрировали всему миру свою грудь. В связи с таким поведением организационным комитетом было принято решение запретить женщинам раздеваться на матчах, ведь футбольный праздник рассчитан не только на взрослую, но и на детскую аудиторию, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Life Sports. На решение о запрете повлияли и просьбы телекомпаний, также требующих устранить подобные зрелищные перформансы. Ведь в большинстве стран, где будет проходить трансляция турнира, матчи будут проходить в прайм-тайм, когда доступ к телевизору будут иметь также и несовершеннолетние. А в некоторых странах мужчинам и вовсе запрещено любоваться женскими прелестями в связи с религиозными убеждениями. В то же время нашлись и противники подобного запрета, ведь во многих странах среди футбольных фанатов традиционно принято оголяться во время матча. Правда, заведено это скорее среди мужчин, нежели женщин.