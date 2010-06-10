Бубка: Шевченко хочет выступить за Украину на Олимпиаде-2016

Нападающий «Динамо» Андрей Шевченко может представить Украину на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в гольфе, который именно на этих Играх будет включен в число олимпийских видов. «Да, я уже разговаривал на эту тему с Шевченко, и Андрей сказал мне, что хотел бы выступать за Украину на Олимпиаде-2016, — рассказал президент НОК Сергей Бубка, который также признался, что не так мастерски владеет клюшкой, как шестом. — Я немножко играю. На большее времени не хватает. Но мне нравится этот вид спорта. То, что можно проводить много времени на свежем воздухе», передает Спорт Сегодня.