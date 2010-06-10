Бокс. ЧЕ. Определились полуфинальные пары

Определились полуфинальные пары чемпионата Европы, который проходит в Москве. Всего на ринг 11 июня выйдут восемь россиян, сообщает официальный сайт Федерации бокса России. Весовая категория до 51 кг. Винченцо Пикарди (Италия) — Миша Алоян (Россия) До 54 кг. Эдуард Абзалимов (Россия) — Гамал Яфал (Англия) До 60 кг. Эрик Донован (Ирландия) — Альберт Селимов (Россия) До 64 кг. Гюля Кейт (Венгрия) — Александр Солянников (Россия) До 75 кг. Михалай Весялов (Белоруссия) — Артём Чеботарёв (Россия) До 81 кг. Артур Бетербиев (Россия) — Артур Хачатрян (Армения) До 91 кг. Его Мехонцев (Россия) — Денис Пояцыка (Украина) Свыше 91 кг. Сергей Кузьмин (Россия) — Йозеф Абеделгани (Израиль).