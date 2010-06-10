Арбитры ЧМ-2010 учат ругательства по-английски

Судьи хотят быть уверены, что смогут покарать игроков за нецензурные высказывания на поле, передает «Советский спорт». Бразильский судья и его помощники, обслуживающие матч Чемпионата мира Англия - США, выучили ругательства, которые игроки могут использовать во время встречи. Карлос Симон, главный арбитр матча хочет быть уверенным, что ни один футболист не избежит наказания за оскорбление. Помощник Симона, Хаусманн заявил бразильскому телевидению: «Мы должны выучить, какого плана слова могут произносить футболисты. Все игроки ругаются, и мы знаем, что какие-то слова мы услышим». «Мы не учим ненормативную лексику на 11 языках, но мы должны знать такие слова, по крайней мере, на английском», - сказал другой помощник главного арбитра Братц. В тоже время, FIFA опровергла информацию о том, что судьям, которые будут работать на матчах Чемпионата мира, были розданы списки английских бранных выражений для того, чтобы наказывать футболистов, прибегающих к нецензурной речи. «У меня есть большой опыт работы на таких турнирах, и я могу подтвердить, что судей не интересуют подобные вещи. Когда мы имеем в виду подготовку судей к Чемпионату мира, мы не подразумеваем изучение бранных слов на разных языках. Да, знание языка, на котором говорят футболисты, важно, но я, например, не интересовался разнообразными ругательными выражениями», – отметил бывший судья FIFA Пьерлуиджи Коллина.