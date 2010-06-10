Теннис. Названа обладательница самой скоростной подачи года

По данным IDS, американка Винус Уильямс в этом году выполнила самую скоростную подачу среди всех теннисисток. Лидеры по рекордной скорости выполнения подачи среди женщин за 2010 год 1. Винус Уильямс (США) - 207 км/ч (Ролан Гаррос) 2. Серена Уильямс (США) - 206 км/ч (Ролан Гаррос) 3. Ли На (Китай) - 199 км/ч (Ролан Гаррос) 4. Саманта Стосур (Австралия) - 198 км/ч (Ролан Гаррос) 4. Люси Градецка (Чехия) - 197,9 км/ч (Индиан Уэллс) 5. Каролина Шпрем (Хорватия) - 197 км/ч (Ролан Гаррос) 5. Цветана Пиронкова (Болгария) - 197 км/ч (Ролан Гаррос) 8. Надежда Петрова (Россия) - 196 км/ч (Ролан Гаррос) 9. Екатерина Бычкова (Россия) - 194 км/ч (Ролан Гаррос) 9. Ярослава Шведова (Казахстан) - 194 км/ч (Ролан Гаррос)