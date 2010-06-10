Футбол. Баллака хочет заполучить «Вольфсбург»

Новый главный тренер «Вольфсбурга» Стив Макларен выразил заинтересованность в подписании контракта с полузащитником «Челси» и капитаном сборной Германии Михаэлем Баллаком, информирует The Daily Mail. Накануне стало известно, что 33-летний футболист не сумел договориться с руководством «аристократов» о новом соглашении и в начале июля станет свободным агентом. Отметим, что в своих рядах Баллака хотят видеть и «Шальке» с «Байером», а также «Реал», прорабатывающий варианты на случай срыва переговоров по капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду.