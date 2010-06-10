Лебедева пропустит чемпионат Европы

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева не выступит на чемпионате Европы в Барселоне из-за восстановления после операции. «Врачи мне сказали, что на восстановление потребуется срок до года. Сейчас я только недавно приступила к прыжковым тренировкам. О тройном в этом сезоне речи не идет – нога еще не готова, а вот в длине несколько стартов я планирую. Но на чемпионат Европы в Барселону рваться не стану. В принципе можно было бы попробовать выступить на чемпионате страны и отобраться, но я решила не форсировать события. Для полноценной подготовки мне не хватило где-то двух месяцев. Поэтому лучше я сейчас не буду гнать и спокойно восстановлюсь после травмы», – приводит слова Лебедевой «Советский спорт».