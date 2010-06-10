Чемпионат мира будет стоить ЮАР 3,5 млрд. долларов

Проведение финального турнира Чемпионата мира-2010 по футболу, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля, может обойтись ЮАР в 3,5 миллиарда долларов, передают Вести.ру. Первоначально планировалось, что общая сумма затрат ЮАР может составить только 300 миллионов долларов. А это давало возможность стране заработать на ЧМ-2010 почти 3 миллиарда долларов. Однако аналитики быстро развеяли оптимизм тех, кто рассчитывал немного потратить и много получить, напомнив, что проведение мирового первенства в Германии в 2006 году потребовало вложения почти в 6 миллиардов евро. Сумма затрат ЮАР была увеличена втрое от первой цифры, а затем лихо перевалила за один миллиард долларов. Для того чтобы покрыть незапланированные расходы (в стране резко поднялись цены на энергоносители, а курс национальной валюты — ранда — заметно упал по отношению к ведущим валютам мира), города-организаторы не только были вынуждены обратиться за финансовой помощью к правительству, но и взять кредит в Африканском банке развития. В свое время Германия в 2006 году четыре миллиарда евро из шести страна потратила на строительство и модернизацию транспортных магистралей, а еще почти два миллиарда - на возведение и реконструкцию стадионов по всей стране. Затраты оправдали себя за счет продажи телевизионных прав телекомпаниям всего мира, огромного количества туристов, продажи билетов на матчи и спонсорским контрактам экономика Германии получила доход около 10 миллиардов евро. Сколько заработает на проведении финального турнира сама ЮАР - никто не знает. Зато международная федерация футбола уже поспешила сообщить, что доход от коммерческой деятельности в пользу FIFA составит 3,3 миллиарда долларов. По словам генерального секретаря FIFA Джерома Вальке, общие расходы международной футбольной федерации на организацию турнира выльются в 1,2 миллиарда долларов, а еще один миллиард был выделен на финансирование сопутствующих программ и поддержку местных футбольных ассоциаций. В результате чистая прибыль в пользу FIFA от проведения Чемпионата составит 1,1 миллиарда. Ранее сообщалось, что FIFA выделила дополнительные 100 миллионов долларов на подготовку ЮАР к проведению Чемпионата мира по футболу 2010 года.