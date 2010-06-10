НБА. Прохоров выбрал тренера для своего клуба «Нью-Джерси Нетс»

Главным тренером клуба НБА «Нью-Джерси Нетс», принадлежащего российскому предпринимателю Михаилу Прохорову, стал Эвери Джонсон, признанный лучшим тренером НБА в 2006 году. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на ESPN. Джонсон не работал наставником с мая 2008 года, когда он был уволен из «Даллас Маверикс» после поражения в первом раунде плей-офф. 45-летний Джонсон завершил игровую карьеру в октябре 2004 года и перешел на тренерскую работу. Джонсон несколько месяцев был ассистентом главного тренера «Далласа», а в марте 2005 года был назначен на пост наставника команды. Под руководством Джонсона «Даллас» провел три полных сезона, в каждом из которых выиграл больше 50 матчей в регулярном чемпионате. В сезоне-2005/06 Джонсон вывел «Маверикс» в финал плей-офф, где «Даллас» уступил «Майами Хит». «Даллас» под руководством Джонсона выиграл 194 из 264 матчей регулярного чемпионата. Таким образом, «Маверикс» при Джонсоне выиграл 73,5 процента матчей - это лучший показатель для всех тренеров в истории НБА. НБА одобрила продажу «Нью-Джерси Нетс» Прохорову в мае 2010 года. В регулярном чемпионате НБА сезона-2009/10 «Нью-Джерси» занял последнее место. «Нетс» выиграл 12 матчей и потерпел 70 поражений.