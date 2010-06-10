Формула-1. Феттель: «Макларен» будет очень силен в Монреале

Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель считает, что трасса в Монреале хорошо подойдет «Макларену», однако при этом уверен, что его команда тоже имеет неплохие шансы на успех. «В Монреале неплохая трасса, она мне нравится. Теоретически, этот трек не очень хорошо нам подходит, но нам удавалось быть конкурентоспособными в каждой гонке сезона, поэтому прибыли в Канаду с высоко поднятой головой и постараемся сделать максимум возможного. Думаю, «Макларен» будет очень силен в Монреале, воздуховод даст им преимущество. Посмотрим, что произойдет, но, думаю, у нас тоже будут неплохие шансы. Постараемся набрать как можно больше очков», – цитирует Феттеля GP-Update.