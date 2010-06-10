В ЮАР не советуют журналистам справлять нужду поодиночке

Необычные предупреждения получили в преддверии открытия в ЮАР чемпионата мира по футболу 80 освещающих это событие южнокорейских журналистов. В распространенной для них Корейской футбольной ассоциацией памятке содержатся шесть пунктов, которые необходимо соблюдать, дабы не попасть в нежелательную ситуацию, передает ИТАР-ТАСС. Помимо необходимости все время помнить о возможности оказаться мишенью для местного криминала, репортерам советуют не передвигаться в одиночку и в туалеты заходить только группами. Окна и двери автомобилей должны быть постоянно запертыми даже во время движения. Если автомобиль попал в пробку или ждет зеленого сигнала светофора, необходимо сохранять дистанцию до впереди стоящего автомобиля и обеспечить безопасный путь для того, чтобы унести ноги. Не рекомендуется пользоваться общественным транспортом и выезжать за пределы Йоханнесбурга. Наконец, если вы попали в руки преступников, «не дергайтесь и делайте то, что прикажут», говорится в памятке. Эти наставления - не просто меры предосторожности, а следствие ЧП, случившихся в последние дни с южнокорейскими журналистами. Одного из них, внештатного сотрудника телеканала MBC, придушили до потери сознания в общественном туалете торгового центра Карлтон в Йоханнесбурге и оставили без паспорта и полутора тысяч долларов. В другом случае на сотрудника телеканала SBS напали, когда тот стоял в авто на красный свет. Преступник попытался разбить окно и ограбить сидевшего за рулем телевизионщика, но не сумел. А корреспондента газеты Korea Times просто обокрали, вынеся из отеля все его личные вещи.